В Сеть попали фото Пугачевой без парика

Семидесятилетней звезде есть, что скрывать.

В Интернет попали явно не "парадные" фото самой знаменитой советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой, которая в прошлом году отметила свое 70-летие. Как отмечает информационное агентство "Версия", опубликовавшее эти снимки, Алла начала активно терять волосы, и из-за этого вынуждена носить парик.





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"На светских вечеринках и в своем Instaram-аккаунте шевелюра женщины выглядит более, чем густой, но, кажется, роскошные локоны примадонны – лишь заслуга накладных волос. Неизвестно, что спровоцировало облысение звезды, но фанаты начали беспокоиться за народную любимицу", – пишет "Версия".