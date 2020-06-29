В северных районах Карелии идет активное голосование жителей по проектам программы "Народный бюджет"

В Беломорском и Лоухском районах многие уже проголосовали за проекты программы "Народный бюджет", предложенные инициативными группами жителей.

В Карелии с 25 июня по 1 июля проходят сразу два голосования: по одобрению изменений в Конституцию, а также по выбору лучших проектов программы "Народный бюджет", которая включает в себя финансирование тех объектов благоустройства, которые выберут сами жители республики.

Программа "Народный бюджет" будет действовать сразу в 12 районах Карелии, на его реализацию выделено 180 миллионов рублей.

Как рассказал глава Лоухского района Сергей Лебедев, на голосование предложено три проекта.

"Наиболее масштабный называется "Территория спорта для всех", - рассказал Сергей Лебедев. – Он предполагает ремонт спортзала и обустройство тренажерного зала, а также организацию площадки для игры в кюккя. Все это предполагается сделать в комплексе Дома культуры, где у нас сосредоточена вся общественная жизнь поселка. В Доме культуры мы уже многое сделали своими силами, но, если этот проект победит и войдет в "Народный бюджет", конечно, это будет очень хорошо".

Кроме этого, в голосовании участвует проект установки подростковой спортивной площадки на улицах Набережная и Совхозная, а также благоустройство тропы здоровья с установкой контейнерной площадки и ремонтом подъездной дороги.

По словам Сергея Лебедева, голосование по проектам программы "Народный бюджет", которое началось 25 июня вместе с голосованием по Конституции, проходит в поселке Лоухи очень активно.

"Я сам сегодня проголосовал, и вижу, что люди идут, они понимают важность выбора проекта, ведь это шанс преобразить наш поселок. Надеемся, что и 1 июля голосование будет таким же активным", - сказал Сергей Лебедев.

Так же массово голосуют и жители Беломорска. Как рассказала нашему изданию глава города Ирина Филиппова, по проектам "Народного бюджета" проголосовало уже около 2 тысяч человек.

"Беломорчане в принципе всегда очень активно участвуют в инициативном бюджетировании, и сейчас за проекты голосуют и взрослые жители, и подростки – так как разрешено участвовать с 16 лет. И я, пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо горожанам за их неравнодушие, за их активность".

Как рассказала Ирина Филиппова, в Беломорске также идет выбор из трех проектов.

Это продолжение благоустройства набережной. Проект называется "На просторах Выга" и предполагает обустройство прогулочной зоны и смотровой площадки с выходом на пороги реки Выг, а также укрупнение береговой линии, установку скамеек, урн и организацию декоративного освещения.

Проект "Поморский парк" предполагает разработку, планировку и изыскательские работы по комплексному развитию территории вокруг парка по ул. Пашкова и Штаба Музея Карельского фронта.

И проект "Дорога к морю" - это комплексное благоустройство Портового шоссе от ж/д переезда к Центральной районной больнице с переносом остановочного павильона от ул. Порт-поселок до разворотной площадки, обустройство стоянки для автотранспорта и пешеходной дорожки к ЦРБ.

"Борьба будет честной и справедливой, - считает глава Беломорска. – Подводить итоги мы будем специальной комиссией, в состав которой войдут депутаты и представители инициативных групп. А чтобы все было прозрачно, мы собираемся вести прямую трансляцию подсчета голосов в группе депутатов Беломорского района".

Голосование по проектам "Народного бюджета" в районах Карелии решили совместить с голосованием по внесению изменений в Конституцию, так как на местном уровне властям было бы сложно организовать все эти мероприятия с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Теперь же защита граждан не вызывает сомнений.

Планируется, что выбранные проекты программы "Народный бюджет" будут реализованы в будущем году.