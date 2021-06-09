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В СИЗО Карелии показали спектакль «Обычное дело»

Новости. Общество
17:20, 10 Июня 2021
фото: © УФСИН по Карелии

В сегежском следственном изоляторе № 2 в рамках культурно-социального проекта «Театральная Россия» для сотрудников был организован просмотр спектакля «Обычное дело», сообщили в УФСИН по Карелии.

«Обычное дело» — типичная комедия положений, которая держится на стремительно развивающемся сюжете, крепкой режиссуре и мастерстве актеров. Пересказывать историю, написанную Рэем Куни, не имеет смысла, потому что в ней в изобилии присутствуют нелепые ситуации, то и дело возникают новые герои, которые все больше и больше запутывают дело, которое в быту каждый из нас назвал бы вполне обычным.

Культурно-социальный проект «Театральная Россия» реализует фонд «Мир и гармония» при поддержке Министерства культуры и Министерства образования и науки Российской Федерации, а также Российского военно-исторического общества. УФСИН Карелии принимает участие в проекте в рамках проведения культурно — просветительской работы как с сотрудниками, так и с осужденными.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-06-10 17:24:55
Надо туда фукса с леповецким на читку отправить. Хоть какая польза будет. Только макулатуру ихнюю изъять, а то начитают там всякой антисоветчины. Пусть читают УК РФ :)
Гость
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