В Сочи выпал первый снег и не тает

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На одном из сочинских курортов на высоте 2050 метров над уровнем моря выпал первый снег.
Об этом сообщает местный телеканал sochi24.tv.
По словам очевидцев, сильный снег пошел под утро субботы, 7 сентября.
Судя по камерам наблюдения на месте, снег не растаял и к вечеру субботы.
Местные старожилы припоминают, что первый снег в этом месте так рано выпадал 30 лет назад.
В 2018 году первый снег в этом месте появился почти ровно на месяц позже - в начале октября.
Видео можно посмотреть здесь.
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