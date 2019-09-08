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Новости. Общество
12:49, 08 Сентября 2019
фото: кадр из передачи sochi24.tv

В Сочи выпал первый снег и не тает

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На одном из сочинских курортов на высоте 2050 метров над уровнем моря выпал первый снег.

Об этом сообщает местный телеканал sochi24.tv.

По словам очевидцев, сильный снег пошел под утро субботы, 7 сентября.

Судя по камерам наблюдения на месте, снег не растаял и к вечеру субботы.

Местные старожилы припоминают, что первый снег в этом месте так рано выпадал 30 лет назад.

В 2018 году первый снег в этом месте появился почти ровно на месяц позже - в начале октября.

Видео можно посмотреть здесь.

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