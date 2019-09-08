В Сочи выпал первый снег и не тает

На одном из сочинских курортов на высоте 2050 метров над уровнем моря выпал первый снег.

Об этом сообщает местный телеканал sochi24.tv.

По словам очевидцев, сильный снег пошел под утро субботы, 7 сентября.

Судя по камерам наблюдения на месте, снег не растаял и к вечеру субботы.

Местные старожилы припоминают, что первый снег в этом месте так рано выпадал 30 лет назад.

В 2018 году первый снег в этом месте появился почти ровно на месяц позже - в начале октября.

Видео можно посмотреть здесь.