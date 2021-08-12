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В Советское время жители Карелии не представляли, что они могут остаться без работы и жилья

Новости. Общество
15:55, 17 Августа 2021
фото: В новый день — с уверенностью. Петрозаводск, советское время. © Фотоархив Бориса Семенова

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Остаться без работы, потерять жилье, оказаться в нищете — все это казалось просто невозможным жителям Карелии при СССР, пишет автор рубрики «Как это было» Армас Машин.

Со времен августовского кризиса 1991 года прошло тридцать лет. За «августом» последовал развал СССР, запуск «шоковой терапии», одномоментный возврат от социализма к капитализму. Новый, 1992 год начинался в новой — непривычной, непонятной, недоброй реальности.

Подавляющее большинство тогдашних жителей СССР родились при Советской власти, с детства привыкли к советской, социалистической жизни и не представляли, как можно жить иначе. Остаться без работы, потерять жилье, оказаться в нищете — все это казалось просто невозможным. С таким в СССР не сталкивались, и такого никто не обещал.

Как пишет Армас Машин, советский образ жизни отличался коллективизмом и товариществом, социальными гарантиями и справедливостью. Главными составляющими советской жизни были простые, повседневные дела — труд и учеба, быт и семья, досуг и увлечения, мечты и планы.

У того, о чем мечтали, к чему стремились простые советские люди, была важная особенность: планы были достижимы, а ключ к мечте — хорошая учеба и добросовестный труд.

Социализм провозглашал: «От каждого — по способностям. Каждому — по труду». Квартира или дом, дача, автомобиль, отпуск на юге — все это было исполнимо: учись и работай.

Доходов простого советского человека — рабочего, ученого, военного — не хватило бы на роскошную виллу на Ривьере или большую океанскую яхту. Их хватало на достойную жизнь, быт, отдых, развлечения, воспитание детей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-08-17 17:31:50
Насчет квартир и машин, надо заметить, дедушка присвистывает. Когда я буду в более почтенном возрасте, то видимо тоже буду склонен напустить гротеск на свои байки :)
Я помню как металась моя бабка, когда деду по очереди подошла машина. Это был очень конкретный счастливый шухер. Это было УРА-А-А-А!!!. Он стоял вроде 7 лет или около того и стояние в очереди уже само по себе было целым квестом, надо было увиливать от внутренних интриг, осаживать внеочередняков и быть длительное время святее папы римского, в противном случае лотерея, которую почему-то называлась "очередью" проворачивалась на сектор "банкрот" :)
И если стрелка оказывалась в секторе "приз", то у презёра начитали отрастать как-бы типа "понты", а окружающие завистливо щущукались за спиной :)
И вот я сравниваю счастливое "тогда" с собой теперешним, поменявшим этим летом очередное авто. Все прошло как-то быстро и обыденно, приспичило поменять - пошел поменял :) Тоже нынче и с квартирами. Как говорится - еще вчера у меня не было ни копейки, а теперь я должен два миллиона баксов :)
бюджет
2021-08-17 18:14:21
Беня, свистун у нас кто-то другой. Где-то проскакивала цифра, что в СССР, за какой срок врать не буду, 162 млн. человек получили БЕСПЛАТНЫЕ квартиры. А кто сейчас получает бесплатные? Да, на машины (Жигули), была очередь 3-5 лет, но рубль "стоял" стойко! Копи, не хочу, а сейчас? И сравни цены на авто и зарплаты тогда и сейчас. Но это хлам, железо! А вот ипотека - это дааа. Да и Москвичи, и Нивы в кредит давали. Причем бесплатные квартиры - это советское достижение, а Форды, Тойоты, Шкоды........все не заслуга россиян.
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