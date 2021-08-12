В Советское время жители Карелии не представляли, что они могут остаться без работы и жилья

фото: В новый день — с уверенностью. Петрозаводск, советское время. © Фотоархив Бориса Семенова

Остаться без работы, потерять жилье, оказаться в нищете — все это казалось просто невозможным жителям Карелии при СССР, пишет автор рубрики «Как это было» Армас Машин.

Со времен августовского кризиса 1991 года прошло тридцать лет. За «августом» последовал развал СССР, запуск «шоковой терапии», одномоментный возврат от социализма к капитализму. Новый, 1992 год начинался в новой — непривычной, непонятной, недоброй реальности.

Подавляющее большинство тогдашних жителей СССР родились при Советской власти, с детства привыкли к советской, социалистической жизни и не представляли, как можно жить иначе. Остаться без работы, потерять жилье, оказаться в нищете — все это казалось просто невозможным. С таким в СССР не сталкивались, и такого никто не обещал.

Как пишет Армас Машин, советский образ жизни отличался коллективизмом и товариществом, социальными гарантиями и справедливостью. Главными составляющими советской жизни были простые, повседневные дела — труд и учеба, быт и семья, досуг и увлечения, мечты и планы.

У того, о чем мечтали, к чему стремились простые советские люди, была важная особенность: планы были достижимы, а ключ к мечте — хорошая учеба и добросовестный труд.

Социализм провозглашал: «От каждого — по способностям. Каждому — по труду». Квартира или дом, дача, автомобиль, отпуск на юге — все это было исполнимо: учись и работай.

Доходов простого советского человека — рабочего, ученого, военного — не хватило бы на роскошную виллу на Ривьере или большую океанскую яхту. Их хватало на достойную жизнь, быт, отдых, развлечения, воспитание детей.

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