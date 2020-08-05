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В центре Петрозаводска благоустроили один из старейших родников (ФОТО)

Новости. Общество
10:06, 06 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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В столице Карелии компания "Баренц Групп" благоустроила один из старейших родников – расположенный возле реки Неглинка источник, которым десятилетиями пользуются петрозаводчане.

В столице Карелии строительная компания "Баренц Групп" благоустроила старейший городской родник, который расположен в историческом месте "старого Петрозаводска" – парке вблизи русла Неглинки, чуть ниже Школы искусств.

В этом месте, в районе улицы Вольная, родник существует уже много лет, и представители нескольких поколений петрозаводчан охотно берут здесь воду. Вокруг родника находится парк со старыми деревьями, рядом протекает Неглинка, которая несет свои воды в Онежское озеро.

В последние годы вокруг родника уже не было никакого благоустройства, и поэтому строительная компания "Баренц Групп" взяла на себя приведение в порядок этого места.

Проект благоустройства включает в себя создание навеса и лестницы, а также деревянного колодца вокруг источника воды. 

На роднике построили беседку со скамейками, чтобы можно было укрыться от дождя, отдохнуть на свежем воздухе. Кроме этого, непосредственно к источнику теперь удобно подходить – сделана широкая лестница с перилами.

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