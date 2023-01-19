В жилом квартале «Свиристель» завершается строительство 16-этажного дома

В Петрозаводске в ближайшее время будет введен в эксплуатацию дом 18.3 в жилом квартале «Свиристель» района Кукковка-3.

Как сообщили в компании «Баренц Групп», которая возводит в районе Кукковка-3 экологически чистый квартал «Свиристель», 16-этажный дом 18.3 расположен на улице Дениса Тимашова.

Его строительство находится в завершающей стадии. В ближайшее время дом будет сдан в эксплуатацию, жильцы получат ключи от квартир и смогут въехать в новое жилье. Некоторые из них покупали квартиры с отделкой «под ключ», поэтому в них уже сделан ремонт.

Новый экологически чистый жилой квартал «Свиристель», который построила компания «Баренц групп», нельзя не заметить. Яркий, красочный район на Комсомольском проспекте за известным гипермаркетом стал настоящим украшением Петрозаводска. Здесь вы не увидите старых домов с изношенными подъездами и открытыми контейнерами для мусора.

Рядом есть все необходимое для комфортной жизни: гипермаркет, детские сады и школы, остановка в двух шагах, а для любителей активного отдыха вблизи расположена трасса «Фонтаны», бульвар и лес, где можно гулять и заниматься спортом.

Жилой квартал «Свиристель» отличается продуманными решениями для комфортной и красивой жизни. В каждом подъезде имеются холлы с дизайнерским оформлением, установлены бесшумные лифты KONE. На крыше каждого дома установлена своя котельная, благодаря чему в квартирах всегда есть горячая вода и отопление, а стоимость коммунальных платежей значительно ниже обычной. Придомовые территории оснащены детскими площадками, предусмотрены большие парковочные зоны.

Как сообщили в компании «Баренц Групп», объявлен старт продаж квартир в доме 19. Этот дом станет последним в жилом квартале «Свиристель», поэтому если кто-то мечтает жить в комфортном и красивом экологически чистом районе, он еще может осуществить свою мечту, купив квартиру в доме 19. С его строительством квартал приобретет полностью законченный вид жилого района с собственной инфраструктурой и благоустройством.

Все подробности можно узнать, обратившись в отдел продаж компании «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

Забронировать квартиру можно на сайте отдела продаж или по указанному телефону: 331-331.

ЖК «Свиристель». Застройщик ООО «ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС». Город Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д. 1-А ОГРН 1141001002119 ИНН 1001280955. Проектные декларации на сайте Barenz.group

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