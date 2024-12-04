«Вечный покой и слава Героям!» — Сегежский округ простился с двоими погибшими на СВО земляками

Сегежане проводили в последний путь Тювилина Артема и Ларионова Евгения.
О прощании с земляками рассказали власти Сегежского округа в официальном паблике.
Жители Сегежского округа простились с земляками — участниками специальной военной операции Тювилиным Артемом из поселка Надвоицы и Ларионовым Евгением из Сегежи.
«Родным, близким, друзьям, боевым товарищам наших ребят: соболезнования, всем сил пережить потерю. Подвиг наших защитников надо помнить, передавать память детям и внукам», — написали в сети.
«Вечный покой и слава Героям! Мы помним! Мы гордимся!» — добавили в источнике.
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