«Вечный покой и слава Героям!» — Сегежский округ простился с двоими погибшими на СВО земляками

Сегежане проводили в последний путь Тювилина Артема и Ларионова Евгения.

О прощании с земляками рассказали власти Сегежского округа в официальном паблике.

Жители Сегежского округа простились с земляками — участниками специальной военной операции Тювилиным Артемом из поселка Надвоицы и Ларионовым Евгением из Сегежи.



«Родным, близким, друзьям, боевым товарищам наших ребят: соболезнования, всем сил пережить потерю. Подвиг наших защитников надо помнить, передавать память детям и внукам», — написали в сети.



«Вечный покой и слава Героям! Мы помним! Мы гордимся!» — добавили в источнике.