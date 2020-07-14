Верховный суд Карелии отказал в удовлетворении иска о незаконности режима самоизоляции

Республиканские власти так и не представили суду оригинал губернаторского распоряжения или его аутентичную копию с подписью главы региона.

Верховный суд Карелии отказал в удовлетворении коллективного административного иска жителей республики, которые решили опротестовать введенные губернатором ограничения прав граждан на передвижение и труд. Речь идет о мартовском распоряжении главы региона Артура Парфенчикова, установившего в Карелии режим повышенной готовности, а затем и "всеобщей самоизоляции" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Из-за введенных в суде ограничительных мер, вызванных угрозой распространения коронавируса, рассмотрение иска проходило в закрытом от прессы режиме. Однако, как сообщила "Столице на Онего" одна из истцов, юрист Анастасия Анушина, на заседании 15 июля была оглашена только резолютивная часть судебного решения. По словам Анастасии, после того, как истцы получат полный текст этого решения, они обжалуют его в Третьем кассационном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Как отметила Анушина, ответчик так и не представил суду оригинал оспариваемого распоряжения или его аутентичную копию с подписью главы Карелии, сославшись на то, что факт официальной публикации подтверждает его подписание. На этом основании истцы ходатайствовали об исключении этого документа из числа доказательств по делу, но суд это ходатайство отклонил.

Читайте подробнее об иске в статье "Документ без подписи".