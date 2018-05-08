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Новости. Общество
16:29, 08 Мая 2018

ФОТО: Ветераны карельской энергетики возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь"

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В преддверии 73-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне ветераны карельской энергетики ПАО "ТГК-1" и филиала ПАО МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" совместно с представителями отраслевых профсоюзных организаций возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь" под Знаменем Победы.

Ветераны во главе со знаменной группой с гордостью пронесли к петрозаводскому мемориалу копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который в 1945 году был установлен на здании Рейхстага в Берлине.

– Мы высоко несем Знамя Победы – символ мужества, беззаветной и самоотверженной любви к Родине, и передаем память об историческом подвиге нашим детям и внукам. Сегодня мы вспоминаем о наших дедах и прадедах, которые в тяжелейших, нечеловеческих условиях отстояли свободу и независимость нашей земли, нашей Родины, – обратился к собравшимся председатель Карельской республиканской организации Общественного объединения – "Всероссийский Электропрофсоюз" Юрий Черепанов.

После минуты молчания ветераны возложили алые гвоздики и венки к мемориалу. Многие захотели лично прикоснуться к истории и подержать в руках копию знаменитого Знамени Победы, которая восемь лет назад была передана в филиал ПАО МРСК Северо-Запад "Карелэнерго".

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