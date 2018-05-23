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Новости. Общество
21:30, 23 Мая 2018

ВИДЕО: Филипп Киркоров показал обнаженное тело — но, кажется, зря

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Поклонники посоветовали поп-королю лучше следить за фигурой.

Филипп Киркоров некоторое время назад отметил 51-й день рождения. По мнению фанатов, он прекрасно выглядит, но только немного слишком молодится. Такое мнение поклонники Филиппа Бедросовича высказали после недавней премьеры его скандального клипа "Цвет настроения синий", когда Киркоров, кажется, решил "хайпануть" на сетевых трендах.

На этот раз внимание публики привлекла фотография Филиппа Киркорова без одежды — артист купался.

Киркоров побывал в Дивеевском монастыре, где выкупался в святом источнике и прикоснулся к мощам православного святого — Серафима Саровского. По словам Киркорова, в холодных источниках можно "зарядиться радостью и светом, смыть с себя накопившуюся плохую энергетику и злость".

Однако публика обратила внимание не на торжественное омовение Киркорова, а на то, как выглядит 51-летний артист: по мнению подписчиков его инстаграм-аккаунта, Филиппу Бедросовичу не мешало бы похудеть, пишет uznayvse.

Ну а вот пожалуй самое главное событие в нашей , с моим творческим коллективом ,жизни вчерашнего очень насыщенного событиями разного характера дня, в переезде между Муромом и Арзамасом, и наверное ЧП под конец Концерта в Арзамасе случилось не просто так...... Посещение Дивеевского Монастыря , прикосновение к святым мощам Серафима Саровского и купание в святых Дивеевских источниках .....

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

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