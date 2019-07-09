ВИДЕО: Центр гимнастики Петрозаводска затопило

Чемпион по спортивной гимнастике из Карелии Александр Баландин несколько часов вместе с детьми и родителями воспитанников спасал снаряжение от потопа.

Гимнаст Александр Баландин разместил видео в соцсети "Вконтакте", на котором запечатлен процесс ликвидации "потопа" в спортивном зале. Объект был затоплен дождевой водой.

Процесс уборки воды в помещении проводился силами самих спортсменов, тренеров, сотрудников администрации учреждения и родителей воспитанников. Ликвидация ЧП заняла несколько часов.

Спортсмены приносили из дома пледы и полотенца, чтобы убирать залитые водой полы. Тряпки в зале закончились из-за масштабов потопа.

На странице спортсмена в соцсети "Вконтакте" размещено несколько видеороликов, на которых запечатлены последствия ЧП.

Работники спортивного зала, где тренируются гимнасты, утверждают, что подобные ЧП происходят там неоднократно. Сотрудники объекта беспокоятся, что вода может испортить дорогостоящее спортивное оборудование.

Александр Баландин - заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион Европы по спортивной гимнастике и обладатель серебряной медали чемпионата мира 2013 года в упражнении на кольцах.

Напомним, Центр спортивной гимнастики в Петрозаводске был открыт в октябре 2018 года при содействии заместителя секретаря Совета Безопасности России Рашида Нургалиева.

Строительство объекта велось в рамках деятельности Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.