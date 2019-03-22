12:23, 22 Марта 2019
ВИДЕО: Молодые пожарные смогут претендовать на бесплатные земельные участки под ИЖС
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Депутаты Законодательного собрания планируют расширить список профессий, обладая которыми, молодые люди, работающие и живущие на селе, смогут претендовать на бесплатные земельные участки для строительства собственного жилья.
Речь идет о пожарных. Сегодня депутаты приняли законопроект в первом чтении.
Сюжет ГТРК "Карелия" от 21 марта.
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