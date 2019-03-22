ВИДЕО: Молодые пожарные смогут претендовать на бесплатные земельные участки под ИЖС

Депутаты Законодательного собрания планируют расширить список профессий, обладая которыми, молодые люди, работающие и живущие на селе, смогут претендовать на бесплатные земельные участки для строительства собственного жилья.

Речь идет о пожарных. Сегодня депутаты приняли законопроект в первом чтении.

Сюжет ГТРК "Карелия" от 21 марта.