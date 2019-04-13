10:05, 13 Апреля 2019
ВИДЕО: На что пойдут 60 млн рублей, выделенные на велодорожки в Петрозаводске?
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Лидер велодвижения VELOVE Анастасия Неровная считает несообразным делать полимерную велодорожку вдоль реки Лососинка в Петрозаводске.
Известная велоактивистка Анастасия Неровная побывала вчера на совещании по развитию велоинфраструктуры Петрозаводска. Администрация города предлагает вложить 60 млн рублей в реконструкцию велопешеходных дорожек вдоль реки Лососинка, сделать полимерную дорожку. Но мнению Анастасии Неровной, эти планы городских властей не помогут создать грамотную велотранспортную инфраструктуру.
Почему предложения властей города нецелесообразны, Неровная комментирует в своем видеообращении на ДТП ПТЗ ко всем велосипедистам.
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