ВИДЕО: На что пойдут 60 млн рублей, выделенные на велодорожки в Петрозаводске?

Лидер велодвижения VELOVE Анастасия Неровная считает несообразным делать полимерную велодорожку вдоль реки Лососинка в Петрозаводске.

Известная велоактивистка Анастасия Неровная побывала вчера на совещании по развитию велоинфраструктуры Петрозаводска. Администрация города предлагает вложить 60 млн рублей в реконструкцию велопешеходных дорожек вдоль реки Лососинка, сделать полимерную дорожку. Но мнению Анастасии Неровной, эти планы городских властей не помогут создать грамотную велотранспортную инфраструктуру.

Почему предложения властей города нецелесообразны, Неровная комментирует в своем видеообращении на ДТП ПТЗ ко всем велосипедистам.