ВИДЕО: На Ладоге идет весенний пролет уток и лебедей

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Блогер Павел Глазков снял сюжет о пролете уток и лебедей на Ладожском озере.
В паблике "Новая Ладога" опубликовали видео от блогера канала "КАЖДОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ" Павла Глазкова. Он наблюдает за миграцией птиц в Ленинградской области. Уток и лебедей на Ладожском озере много, но водоем по сравнению с прошлым годом обмелел.
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