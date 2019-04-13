ВИДЕО: На Ладоге идет весенний пролет уток и лебедей

Блогер Павел Глазков снял сюжет о пролете уток и лебедей на Ладожском озере.

В паблике "Новая Ладога" опубликовали видео от блогера канала "КАЖДОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ" Павла Глазкова. Он наблюдает за миграцией птиц в Ленинградской области. Уток и лебедей на Ладожском озере много, но водоем по сравнению с прошлым годом обмелел.