ВИДЕО: Около турбазы в Карелии появился гигантский олень

У дороги на повороте на турбазу "Чёрные камни" установили арт-объект.

Об этом на своей странице в соцсети написал Артур Парфенчиков.

У дороги на повороте на турбазу "Чёрные камни", где расположен однин из крупнейших в Европе зоопарк копытных под открытым небом, появилась фигура оленя, благодаря известному предпринимателю и меценату И.М. Лейтису, сообщил Парфенчиков.





"Монументальная фигура оленя, уверен, увеличит и число желающих посетить уникальный зоопарк", – добавл глава Карелии.