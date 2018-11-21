ВИДЕО: Полиция разыскивает мужчину, повредившего автомобили в районе Карелии

Полиция разместила видео, на котором мужчина умышленно повредил три автомобиля в Кондопоге.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность мужчины, из хулиганских побуждений повредившего три автомобиля в Кондопоге возле дома 2а по проспекту Калинина. Преступление было совершено 6 августа с 4.00 до 5.00.

Полиция просит всех, кому известны значимые сведения о данном лице или его местонахождении, сообщать в полицию по телефонам в Кондопоге: 8-999-094-61-77, а также (814-51) 209-22, (814-51) 209-02.