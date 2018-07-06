ВИДЕО: Пользователи в пух и прах раскритиковали ролик с грудью Анны Семенович

На днях известная певица Анна Семенович на своем Youtube-канале опубликовала клип, снятый на новую песню "Стори", главной героиней которого стала пышная грудь артистки.

Как пишет "Узнайвсё", по сюжету, Анна с подружками приезжает на курорт, а заселившись в отель, девушки обнаруживают, что не взяли с собой деньги. Однако, увидев неподалеку нескольких мужчин, девушки сразу же находят выход из положения и начинают их активно соблазнять.

При этом в качестве средства соблазнения активно используется бюст Семенович. Пользователи в пух и прах раскритиковали ролик, снятый Александром Игудиным. В комментариях они писали, что видео безвкусное, а в некоторых местах даже пошлое.

Притом единственным достоинством Ани в этом видео является самая выпирающая часть ее тела, туго обтянутая одеждой.

Редакция uznayvse.ru напоминает, экс-солистка группы "Блестящие" 38-летняя Анна Семенович несмотря на привлекательную внешность и аппетитные формы никак не может устроить свою личную жизнь.