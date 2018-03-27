ВИДЕО: Савандер показал, что будет под часовней Фаддея на площади Кирова

Инициировавший раскопки на пл.Кирова в Петрозаводске священник Константин Савандер показал, что будет под часовней Святого Фаддея.

"Теперь можно не на пальцах объяснить, в чем состоит наш замысел по возрождению того, что еще можно возродить на пл.Кирова...Однако все это может быть реализовано, наверно, после 2026 года...А пока будем проектировать...Увы...даже на оплату этого дорогущего шедевра еще не собрали полностью...", - написал Константин Савандер в "ВКонтакте".

Если вам понравился проект, то вы может поддержать его рублем перечислив деньги на банковскую карту к которой привязан телефон 89114045003, добавил Савандер.

Напомним, раскопки на площади Кирова, где предполагается воссоздать православную часовню во имя святого Фаддея Петрозаводского, начались в конце июня 2017 года. Тогда, к удивлению археологов, был обнаружен мощный фундамент фасада здания храма, Воскресения Господня, построенного в 1800 и сгоревшего в 1924 году, и ряд археологических артефактов.