ВИДЕО: Тракторист устроил песчаную бурю в центре Петрозаводска

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Жители Петрозаводска продолжают снимать видео, как проходит весенняя уборка города от песка и пыли.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" петрозаводчанин прислал видео, на котором запечатлел, как трактор убирает песок на улице Кирова.
На кадрах видно, как песок разлетается во все стороны, а трактор теряется в облаке пыли.
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