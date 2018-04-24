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Новости. Общество
11:46, 24 Апреля 2018

ВИДЕО: Тракторист устроил песчаную бурю в центре Петрозаводска

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Жители Петрозаводска продолжают снимать видео, как проходит весенняя уборка города от песка и пыли.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" петрозаводчанин прислал видео, на котором запечатлел, как трактор убирает песок на улице Кирова.

На кадрах видно, как песок разлетается во все стороны, а трактор теряется в облаке пыли.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Valentina Vonti
2018-04-24 12:36:19
Неужели нет поливочной машины,намочить песок,собрать трактором погрузить в самосвал и вывезти.Глава администрации разве можно так издеваться над населением Петрозаводска.
David
2018-04-24 12:07:10
Ежегодное сезонное шоу -" Уборка по-карельски".
Как они без мозга жить умудряются????
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