ВИДЕО: Тракторист устроил песчаную бурю в центре Петрозаводска

Жители Петрозаводска продолжают снимать видео, как проходит весенняя уборка города от песка и пыли.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" петрозаводчанин прислал видео, на котором запечатлел, как трактор убирает песок на улице Кирова.

На кадрах видно, как песок разлетается во все стороны, а трактор теряется в облаке пыли.