Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
11:43, 10 Февраля 2018

ВИДЕО: Три автомобиля столкнулись на трассе в Карелии, пытаясь пройти поворот

По теме

ВИДЕО: Автомобиль въехал в ограждение Гоголевского моста
10.02.18 12:25
ВИДЕО: В Петрозаводске водитель на "легковушке" не смог проскочить левый поворот
10.02.18 09:47
Загоревшийся в поселке Карелии жилой барак пожарные тушили 3 часа
10.02.18 09:36
Все новости
Загрузка...

Групповая авария произошла в Прионежском районе, недалеко от Лучевого.

В минувшую пятницу 9 февраля на 451-м километре автодороги Р-21 "Кола", недалеко от границы Прионежского и Кондопожского районов произошло групповое ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris, кроссовера KIA Sorento и фургона, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло на путепроводе, в районе изгиба дороги.
По одной из версий, водитель легкового автомобиля Hyundai не справился с управлением, автомобиль занесло на полосу встречного движения, где произошел наезд на отбойный брус (отбойник) и столкновение с двигавшимся во встречном направлении фургоном.

После столкновения с легковым автомобилем фургон отбросило на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении кроссовером.

Транспортные средства получили механические повреждения.

По теме

ВИДЕО: Автомобиль въехал в ограждение Гоголевского моста
10.02.18 12:25
ВИДЕО: В Петрозаводске водитель на "легковушке" не смог проскочить левый поворот
10.02.18 09:47
Загоревшийся в поселке Карелии жилой барак пожарные тушили 3 часа
10.02.18 09:36
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.02.2018, 14:48
Захарушка
07.02.2018, 15:57
В Карелии семья не спит уже 4 года, чтобы их сын не умер
08.02.2018, 18:20
Ради 14-летней девочки поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание
07.02.2018, 20:20
Медики рассказали, как аспирин повышает потенцию
06.02.2018, 12:46
Прокуратура Карелии хочет через суд изъять здание у финских Свидетелей Иеговы
06.02.2018, 16:39
Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад

Аналитика

09.02.2018 14:37
Политкухня
"Золотой стандарт" пассивного созерцания
На заседании Общественного совета при Центральной избирательной комиссии Республики Карелия был распространён занятный документ.
Против "Единой России", но за Путина 8
06.02.2018 14:37
Нужен ли жителям Карелии новый офтальмологический центр – спрашивает инвестор 12
06.02.2018 11:10
"Комфортная среда" на Древлянке 4
05.02.2018 10:35
Подписи-невидимки 6
05.02.2018 10:30
Вся аналитика

Чтиво

09.02.2018 13:12
Личное мнение
Это очень грустно, господа 3
Душевные слова карельских чиновников не выдерживают проверки на искренность.
Захарушка 9
07.02.2018 14:48
Rio: любовь с первого взгляда 1
05.02.2018 09:01
Как не ошибиться с выбором автошколы
02.02.2018 10:10
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы педагог ДЮЦ и руководитель скаутского отряда, программы адаптивного скалолазания Роман Каляшов, тема программы: скаутское движение в Карелии, работа с подростками проблемы, значимость
08.02.2018 19:46
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»