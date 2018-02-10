ВИДЕО: Три автомобиля столкнулись на трассе в Карелии, пытаясь пройти поворот

Групповая авария произошла в Прионежском районе, недалеко от Лучевого.

В минувшую пятницу 9 февраля на 451-м километре автодороги Р-21 "Кола", недалеко от границы Прионежского и Кондопожского районов произошло групповое ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris, кроссовера KIA Sorento и фургона, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло на путепроводе, в районе изгиба дороги.

По одной из версий, водитель легкового автомобиля Hyundai не справился с управлением, автомобиль занесло на полосу встречного движения, где произошел наезд на отбойный брус (отбойник) и столкновение с двигавшимся во встречном направлении фургоном.

После столкновения с легковым автомобилем фургон отбросило на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении кроссовером.

Транспортные средства получили механические повреждения.