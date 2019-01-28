ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль вылетел на "встречку"

Видеорегистратор очевидца запечатлел потенциально опасную ситуацию на перекрестке Комсомольского и Карельского проспектов, сообщили в ДТП ПТЗ.

Видеорегистратор очевидца запечатлел потенциально опасную ситуацию на перекрестке с круговым движением.

При съезде с "кольца" на зимней дороге автомобиль вынесло на разделительную полосу и островок безопасности на пешеходном переходе.