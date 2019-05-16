Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:42, 16 Мая 2019
фото: Видео очевидца с dtpptz.ru

ВИДЕО: В центре Петрозаводска мужчина прокатился на роликах по проезжей части

Загрузка...

Очевидцы выложили видео нарушения ПДД мужчиной на роликах.

В группе "ДТП ПТЗ" поздним вечером 15 мая было опубликовано видео, на котором мужчина ехал по проезжей части на роликах, держась за автомобиль.

Очевидцы засняли происходящее, когда двигались по проспекту Ленина. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-05-16 12:50:10
На какие только "подвиги" не идут ради минутной славы.
Беня
2019-05-16 11:11:24
Все ненормальное нормально в период весеннего обострения. :) Номер "буксировщика роллеров" видно, теперь осталось установить и выписать ему тыщу рублей за перевозку пассажиров все кабины ( ст. 12.23 ч 2 КоАП РФ.) :)
Ой, забыл! А пассажир же не пристегнут! С водителя РФ еще тыща рублей ( ст. 12.6 КоАП), с пассажира (почти бесплатно отделался) 500 р. (ст. 12.29 ч. 1 КоАП РФ). :)
За удовольствия надо платить :)
Lana
2019-05-16 10:53:46
Круто!!! И что же ему предьявят, есть ли в ПДД такой вид нарушений?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.05.2019, 14:10
В Карелии умерла сотрудница районной администрации
11.05.2019, 21:40
Светлана Лобода показала "трюки" с силиконовыми частями тела
13.05.2019, 15:49
Тепло не задержится в Карелии
13.05.2019, 19:40
СМИ: Алина Кабаева родила двойню
14.05.2019, 19:40
Киркорову и Лазареву запретили подходить к Мадонне
09.05.2019, 08:00
Программа празднования Дня Победы в Петрозаводске

Аналитика

15.05.2019 11:09
Политкухня
Валентина Евсеева: "Власть опасается "сюрпризов" в День Республики" 1
Накануне внеочередной сессии депутат Медвежьегорского горсовета прокомментировала планы роспуска представительного органа местного самоуправления.
"Если будет тепло и уютно, то проблемы мы решим"
15.05.2019 10:36
"Продукт полицейского государства" 4
14.05.2019 16:07
Выпали из повестки 2
13.05.2019 12:27
Запрет бессмысленный и беспощадный 3
13.05.2019 10:13
Вся аналитика

Чтиво

15.05.2019 10:57
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
Последнее письмо из "ада" 39
08.05.2019 12:28
Аркадий Бабченко: "Мне сейчас жизнь надо строить с нуля" 5
07.05.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

Бессмертный полк 2019
09.05.2019 15:12
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»