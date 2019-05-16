ВИДЕО: В центре Петрозаводска мужчина прокатился на роликах по проезжей части

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Очевидцы выложили видео нарушения ПДД мужчиной на роликах.
В группе "ДТП ПТЗ" поздним вечером 15 мая было опубликовано видео, на котором мужчина ехал по проезжей части на роликах, держась за автомобиль.
Очевидцы засняли происходящее, когда двигались по проспекту Ленина.
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