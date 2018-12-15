ВИДЕО: Водитель совершил опасный маневр и чуть не сбил пешехода в Петрозаводске

Водитель легкового автомобиля не пропустил пешеходов на переходе и едва не спровоцировал ДТП

Хозяин белой машины едва не сбил пешехода, переходящего дорогу на Лососинском шоссе.

Видео опасного маневра опубликовано в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

На кадрах, запечатленных камерой наблюдения компании "CityLink", видно, как автомобилист не притормаживает перед пешеходным переходом, несмотря на то, что двигавшиеся в его направлении машины остановились перед "зеброй". Он выезжает на переход и пересекает его в метре от пешехода, пытавшегося перейти дорогу.

Автор публикации утверждает, что предполагаемый нарушитель передвигался "на белой Рио".

Опасный момент- на 10 секунде видео.