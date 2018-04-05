ВИДЕО: Волочкова едва не захлебнулась, пытаясь сесть на шпагат

Оказывается, шпагат в бикини — это не только странно, но и очень опасно.

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова улетела на Пхукет и оттуда продолжает радовать поклонников своими фото и видео, пишет uznayvse.

Накануне большой ажиотаж произвело видео, на котором Анастасия переоделась из бикини в объемистые семейные трусы — все чтобы потрафить вкусам ее подписчиков, которые уже пальцы стерли писать, как им надоела промежность Волочковой.

Однако долго скромницей она не прогуляла и вскоре вновь поделилась видеороликом, в котором было всё: шпагат, бикини и море.

По словам самой балерины, когда она бегала, как Ассоль, в волнах моря, произошла заметная неприятность: она чуть не утонула.

Волочкова пыталась сесть на шпагат прямо в море, как вдруг ее накрыло волной.

К слову, и к этой записи Волочкова закрыла комментарии — чтоб не нарваться на другую волну, хейтерскую.