ВИДЕО: Волочкова едва не захлебнулась, пытаясь сесть на шпагат

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Оказывается, шпагат в бикини — это не только странно, но и очень опасно.
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова улетела на Пхукет и оттуда продолжает радовать поклонников своими фото и видео, пишет uznayvse.
Накануне большой ажиотаж произвело видео, на котором Анастасия переоделась из бикини в объемистые семейные трусы — все чтобы потрафить вкусам ее подписчиков, которые уже пальцы стерли писать, как им надоела промежность Волочковой.
Однако долго скромницей она не прогуляла и вскоре вновь поделилась видеороликом, в котором было всё: шпагат, бикини и море.
По словам самой балерины, когда она бегала, как Ассоль, в волнах моря, произошла заметная неприятность: она чуть не утонула.
Волочкова пыталась сесть на шпагат прямо в море, как вдруг ее накрыло волной.
К слову, и к этой записи Волочкова закрыла комментарии — чтоб не нарваться на другую волну, хейтерскую.
Чуть не утонула в волнах океана...🙈 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #ballerina #love #story #enjoy #весна #отдых #море #phuket #maikhaodreamvilla #maikhaodreamvillaresortandspa
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