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Новости. Общество
19:40, 05 Апреля 2018

ВИДЕО: Волочкова едва не захлебнулась, пытаясь сесть на шпагат

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Оказывается, шпагат в бикини — это не только странно, но и очень опасно.

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова улетела на Пхукет и оттуда продолжает радовать поклонников своими фото и видео, пишет uznayvse.

Накануне большой ажиотаж произвело видео, на котором Анастасия переоделась из бикини в объемистые семейные трусы — все чтобы потрафить вкусам ее подписчиков, которые уже пальцы стерли писать, как им надоела промежность Волочковой.

Однако долго скромницей она не прогуляла и вскоре вновь поделилась видеороликом, в котором было всё: шпагат, бикини и море.

По словам самой балерины, когда она бегала, как Ассоль, в волнах моря, произошла заметная неприятность: она чуть не утонула.

Волочкова пыталась сесть на шпагат прямо в море, как вдруг ее накрыло волной.

К слову, и к этой записи Волочкова закрыла комментарии — чтоб не нарваться на другую волну, хейтерскую.

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