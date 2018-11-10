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Новости. Общество
21:20, 10 Ноября 2018
фото: ТАСС/Геодакян Артем

ВИДЕО: Волочкова упала на сцене

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На концерте в Московской области балерина рухнула прямо на сцене, наступив на подол своего платья.

О конфузе артистка рассказала лично в Instagram, сопроводив пост видеозаписью случившегося: "Без приключений, видимо, у меня не бывает… Вот и вчера на концерте произошло непредвиденное. Моя любовь к цветам и внимание к людям сыграли свое".

По словам Волочковой, пишет lady.mail, в середине концерта представитель детской клиники им. Башляевой преподнесла ей букет белых роз. Балерина подошла к краю сцены, где был скользкий наклон, чтобы обнять женщину, а возвращаясь обратно с букетом в одной руке и микрофоном в другой, наступила пуантом на шлейф платья, поскользнулась и упала.

"Боль была дикая, и я очень испугалась. Я смогла подняться, вскарабкаться на этот подъем. Я была тронута поддержкой всего зала. Говоря слова благодарности, я испугалась, что не смогу продолжить концерт. Но меня спасли позитив, вера и сила воли", - написала в соцсети Анастасия Волочкова.

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