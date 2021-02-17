Виды карельской деревни, где открыл фирму миллиардер Абрамович, появились в соцсети (ФОТО)

Деревня Кортела в Карелии, где зарегистрирована фирма российского миллиардера Романа Абрамовича, стала знаменитой, ее фото растиражировали в соцсети.

Пасторальные картинки из Кортелы опубликовала группа "Лахденпохья - навсегда!" Вконтакте.

"Где-то в одном из этих домов получила экономическую прописку фирма российского миллиардера", - говорится в подписи к фотографиям.

Как сообщалось ранее, управляющая компания "Норд Эстейт", в которой миллиардер Абрамович является учредителем, зарегистрирована в одном из домов поселка Кортела, входящего в состав Мийнальского сельского поселения. Ее уставный капитал составляет 10 тысяч рублей.

Как пишет "Коммерсант", влиятельный бизнесмен проявлял интерес к гостиничным проектам в Карелии. Эксперты издания полагают, что компания Абрамовича купила участок на берегу Ладожского озера для "строительства дома для собственных нужд бизнесмена и высококлассного рекреационного комплекса, который будет работать по принципу базы отдыха".