15:45, 11 Июля 2019
Вице-премьер правительства Карелии заявил о необходимости развития кинематографа в республике
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Дмитрий Родионов заявил о необходимости поддержки кинематографистов в целях развития туристического потенциала Карелии.
Родионов пояснил, что кинематограф в Карелии откроет туристическую привлекательность региона.
"На федеральном уровне сегодня регионы конкурируют между собой, в принципе, за инвестиции, за турпотоки и объекты показа. Это факт. Сегодня регионы конкурируют – где будет сниматься тот или иной фильм. Почему – да потому что по стопам съемок этого фильма можно создавать объекты туризма, куда мы будем привозить туристов и говорить: "А здесь снимался такой фильм, такой фильм..", – сказал Родионов.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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