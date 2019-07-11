Вице-премьер правительства Карелии заявил о необходимости развития кинематографа в республике

Дмитрий Родионов заявил о необходимости поддержки кинематографистов в целях развития туристического потенциала Карелии.

Родионов пояснил, что кинематограф в Карелии откроет туристическую привлекательность региона.

"На федеральном уровне сегодня регионы конкурируют между собой, в принципе, за инвестиции, за турпотоки и объекты показа. Это факт. Сегодня регионы конкурируют – где будет сниматься тот или иной фильм. Почему – да потому что по стопам съемок этого фильма можно создавать объекты туризма, куда мы будем привозить туристов и говорить: "А здесь снимался такой фильм, такой фильм..", – сказал Родионов.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".