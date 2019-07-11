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Новости. Общество
15:45, 11 Июля 2019
фото: Сайт правительства Карелии

Вице-премьер правительства Карелии заявил о необходимости развития кинематографа в республике

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Дмитрий Родионов заявил о необходимости поддержки кинематографистов в целях развития туристического потенциала Карелии.

Родионов пояснил, что кинематограф в Карелии откроет туристическую привлекательность региона.

"На федеральном уровне сегодня регионы конкурируют между собой, в принципе, за инвестиции, за турпотоки и объекты показа. Это факт. Сегодня регионы конкурируют – где будет сниматься тот или иной фильм. Почему – да потому что по стопам съемок этого фильма можно создавать объекты туризма, куда мы будем привозить туристов и говорить: "А здесь снимался такой фильм, такой фильм..", – сказал Родионов.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dredd
2019-07-11 16:39:22
У нас есть местный кинематографист -
Сергей Пирожников.
тетка
2019-07-11 16:30:59
Очередная утопическая фантазия посетила светлые головы, кому нужно ваше кино, сельское хозяйство нужно развивать.
User
2019-07-11 16:24:15
То Карелфорния, то Карелвуд. Во власть колбасит! Видимо, от неуважения.
Мужик
2019-07-11 16:19:50
Вместо развития экономики , вице-премьер по экономике предложил развивать синематограф . Что снимать то ?? Разруху и нищиту ??
однозначно
2019-07-11 15:55:22
Сейчас кинермские защитнички опять начнут биться в истерике.
Гость
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