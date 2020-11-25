"ВКонтакте" отметит страницы умерших пользователей

Российская соцсеть "ВКонтакте" начала добавлять специальные отметки на страницах пользователей, которых нет в живых.

Об этом РИА Новости сообщили в "ВК".

"Теперь вместо даты и времени последнего визита в ВК пользователи увидят в профиле надпись "Страница умершего человека", – рассказали в компании.

Отметка появится на странице, если родственники умершего пользователя соцсети захотят оставить профиль и обратятся в службу поддержки сервиса с фотографией свидетельства о смерти.

При этом соответствующая надпись будет видна только на странице. В поиске и списках друзей она отображаться не будет.