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"ВКонтакте" отметит страницы умерших пользователей

Новости. Общество
19:10, 26 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Российская соцсеть "ВКонтакте" начала добавлять специальные отметки на страницах пользователей, которых нет в живых.

Об этом РИА Новости сообщили в "ВК".

"Теперь вместо даты и времени последнего визита в ВК пользователи увидят в профиле надпись "Страница умершего человека", – рассказали в компании.

Отметка появится на странице, если родственники умершего пользователя соцсети захотят оставить профиль и обратятся в службу поддержки сервиса с фотографией свидетельства о смерти.

При этом соответствующая надпись будет видна только на странице. В поиске и списках друзей она отображаться не будет.

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Комментарии

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кир
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Давно пора.
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