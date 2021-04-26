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Владельцы магазинов в Карелии считают, что тяжелый период для отрасли закончился

Новости. Экономика
11:05, 27 Апреля 2021
фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Неблагоприятная ситуация в розничной торговле в Карелии в первые месяцы 2021 года не лишила оптимизма предпринимателей – большинство не ожидает сокращения продаж и прибыли.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом опроса руководителей торговых организаций.

Из общего числа респондентов 35,7% прогнозируют увеличение продаж во втором квартале, а 17,9% ожидают роста прибыли. Более половины опрошенных уверены в сохранении достигнутого уровня по этим показателям.

Кроме того, более 10,7% торговых организаций планируют расширяться и увеличивать численность персонала.

При этом большинство ритейлеров признает, что первый квартал оказался для отрасли хуже, чем они ожидали — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-27 11:20:58
А торговец штанами истерил и был недоволен уборкой улиц
Гость
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