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Новости. Экономика
08:20, 27 Июля 2018

Власти Карелии надеются, что собственные доходы региона в 2019 году превысят 24 млрд рублей

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Законодательное собрание Карелии приступило к работе над бюджетом республики на 2019 год.

В частности, со ссылкой на данные Минфина отмечается, что в 2019 году ожидается рост налоговых и неналоговых доходов на 3%. Эта сумма составит 24,1 млрд рублей. Из них наибольший рост должны показать доходы от уплаты акцизов на нефтепродуктыю

Наиболее активная работа над главным финансовым документом республики развернется в августе - октябре, когда будут рассматриваться предоставление субсидий местным бюджетам,  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, распределение бюджетных ассигнований по министерствам и ведомствам. 

В карельский парламент проект бюджета республики на 2019 год и плановый период последующих двух лет поступит к 1 ноября.

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