Власти Карелии намерены поднять налог для мощных мотоциклов почти в 2 раза

Правительство Карелии направило в республиканский парламент законопроект о внесении изменений в налоговые ставки, предусматривающие увеличение ставки транспортного налога для мотоциклов.

Законопроект предусматривает увеличение ставки транспортного налога для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя свыше 35 лошадиных сил (свыше 25,74 кВт) с 30 рублей за л.с. до максимально допустимой в соответствии с Налоговым кодексом РФ – 50 рублей за л.с.

"Дополнительные доходы оцениваются в сумме 1,1 млн. рублей", - уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Последний раз ставку транспортного налога для мотоциклов с двигателем мощностью свыше 35 лошадиных сил поднимали с 1 января 2017 года до 30 рублей, хотя планировалось поднять эту сумму до 50 рублей.