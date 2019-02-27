Власти Карелии не определились с финансированием реконструкции набережной

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Петросовет снял вопрос о передаче набережной Онежского озера в республиканскую собственность из-за неопределенности в вопросах финансирования.
Такое решение было принято на сегодняшней сессии Петросовета по обращению мэра города Ирины Мирошник.
По словам председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука, сумма, необходимая для выполнения работ, на данный момент, не определена.
Премьер-министр Карелии Александр Чепик оценил стоимость реконструкции в 6-8 млрд рублей.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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