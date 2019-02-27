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Новости. Экономика
13:03, 27 Февраля 2019
фото: Столица на Онего

Власти Карелии не определились с финансированием реконструкции набережной

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Петросовет снял вопрос о передаче набережной Онежского озера в республиканскую собственность из-за неопределенности в вопросах финансирования.

Такое решение было принято на сегодняшней сессии Петросовета по обращению мэра города Ирины Мирошник.

По словам председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука, сумма, необходимая для выполнения работ, на данный момент, не определена.

Премьер-министр Карелии Александр Чепик оценил стоимость реконструкции в 6-8 млрд рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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David
2019-02-27 14:50:04
Обалдеть (матом)! Зарыть в землю! И это в городе с катастрофическим состоянием! Мосты,дороги, транспорт и.т.д.
кир2
2019-02-27 14:12:10
Если денег не то зачем что то и обсуждать , время тратить . Сократитесь ( мэрия и депутаты ) на половину и деньги будут . Может быть , если не разворуют .
zanoza
2019-02-27 13:18:40
«В первую очередь, это будет сделано для того, чтобы расширить набережную, и спасти ту набережную, которая есть сейчас. Это большой объект, он будет стоить около 6-8 миллиардов рублей», - сказал Чепик. Стоимость явно завышена! Нужна ли городу "золотая" набережная? Горожане готовы прогуляться (пару раз в летнее время) и по более простой набережной, без излишеств. Неужели миллиарды рублей нельзя с большей пользой для города использовать? Вы дома лучше в порядок приведите! По центру города стыдно идти, я уже молчу про окраины!
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