Власти Карелии объявили конкурс научных проектов на получение субсидии

Министерство экономического развития Карелии начало прием заявок от претендентов на бюджетные субсидии, предназначенные для поддержки научных проектов.

Участвовать в конкурсе могут предприниматели, юридические и физические лица, которые занимаются фундаментальными научными исследованиями, направленными на изучение природной среды, ее ресурсов и социально-экономических процессов в Карелии.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".