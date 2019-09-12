Власти Карелии объявили конкурс научных проектов на получение субсидии

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Министерство экономического развития Карелии начало прием заявок от претендентов на бюджетные субсидии, предназначенные для поддержки научных проектов.
Участвовать в конкурсе могут предприниматели, юридические и физические лица, которые занимаются фундаментальными научными исследованиями, направленными на изучение природной среды, ее ресурсов и социально-экономических процессов в Карелии.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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