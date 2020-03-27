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Власти Карелии ожидают рост обращений от безработных граждан в период пандемии

Новости. Экономика
15:16, 02 Апреля 2020
фото: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Большая часть жителей республики, обратившихся в органы службы занятости за последние несколько дней, заявила о намерении встать на учет по безработице.

Управление труда и занятости республики сообщило о тысяче граждан, которые дистанционно обратились в органы службы занятости за последние три дня. При этом две трети обратившихся желают встать на учет по безработице.

"По данным на 31 марта - 6347 безработных граждан, уровень безработицы составляет 2,04%. Месяц назад было 6201 человек, или 2,03%. Год назад - На 1.04.2019 года было 7417 безработных и 2,33%", - пояснили в управлении.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2020-04-02 15:35:28
Предприятию срочно требуются блогеры, театральные критики, политологи, протестуны и борцуны с кровавым режимом.
Ткачев
2020-04-02 15:24:16
И это - охрененная новость! Жги, рыночек, жги! И короновирусек тебе в помощь!
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