Власти Карелии ожидают рост обращений от безработных граждан в период пандемии

Большая часть жителей республики, обратившихся в органы службы занятости за последние несколько дней, заявила о намерении встать на учет по безработице.

Управление труда и занятости республики сообщило о тысяче граждан, которые дистанционно обратились в органы службы занятости за последние три дня. При этом две трети обратившихся желают встать на учет по безработице.

"По данным на 31 марта - 6347 безработных граждан, уровень безработицы составляет 2,04%. Месяц назад было 6201 человек, или 2,03%. Год назад - На 1.04.2019 года было 7417 безработных и 2,33%", - пояснили в управлении.

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