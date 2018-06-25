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Новости. Экономика
14:16, 25 Июня 2018

Власти Карелии планируют зарегистрировать резидентов ТОСЭРа в Кондопоге до конца года

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Правительство республики планирует привлечь более 2,5 млрд рублей в территорию опережающего социально-экономического развития в Кондопоге за счет якорных инвесторов.

"Для включения компании "Клэз-Астар" в федеральный реестр резидентов территорий опережающего социально- экономического развития нами подготовлен необходимый пакет документов, он направлен в Министерство экономического развития России, ожидаем, что распоряжение выйдет в ближайшие недели. По другим инвесторам документы готовятся, и наша задача, чтобы до конца года они стали зарегистрированными резидентами ТОСЭР", - сказал ТАСС вице-премьер Дмитрий Родионов.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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