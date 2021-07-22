Власти Карелии залезут в долги, чтобы помочь муниципалитетам расплатиться с банками

Власти Карелии возьмут кредит в размере 1,7 млрд рублей в федеральном бюджете и отдадут эти деньги муниципалитетам, чтобы они могли сократить задолженность перед банками.

Об этом сообщила сегодня и. о. министра финансов Карелии Вера Романова при обсуждении законопроекта о внесении изменений в бюджет республики.

«Мы будем муниципальным образованиям предоставлять бюджетные кредиты, чтобы они могли свои заимствования по коммерческим кредитам перевести в бюджетный долг», — пояснила Романова. По данным Минфина, общий размер задолженности муниципальных образований перед банками к 1 июля составил 3,4 млрд рублей. В чем смысл перекредитования, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».