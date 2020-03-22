Власти обещают наказывать работодателей за увольнения сотрудников из-за коронавируса

Власти собираются жестко наказывать работодателей, которые задерживают зарплаты или увольняют сотрудников в условиях пандемии коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура", — заявил премьер, чьи слова цитирует ТАСС.

По его словам, власти будут отдельно следить за переводом сотрудников на дистанционный режим работы, а увольнение "даже в нынешней не очень простой ситуации, должно быть крайней мерой".



Кроме того, правительство будет ежедневно отслеживать ситуацию на рынке труда в условиях коронавируса и мониторить выплаты зарплат. Власти также примут меры по поддержке бизнеса в случае, если ситуация ухудшится.



Правительство Карелии представило план поддержки экономики при пандемии коронавируса.

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