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Власти обещают наказывать работодателей за увольнения сотрудников из-за коронавируса

Новости. Общество
08:44, 23 Марта 2020
фото: pixabay
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Власти собираются жестко наказывать работодателей, которые задерживают зарплаты или увольняют сотрудников в условиях пандемии коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура", — заявил премьер, чьи слова цитирует ТАСС.

По его словам, власти будут отдельно следить за переводом сотрудников на дистанционный режим работы, а увольнение "даже в нынешней не очень простой ситуации, должно быть крайней мерой".

Кроме того, правительство будет ежедневно отслеживать ситуацию на рынке труда в условиях коронавируса и мониторить выплаты зарплат. Власти также примут меры по поддержке бизнеса в случае, если ситуация ухудшится.

Правительство Карелии представило план поддержки экономики при пандемии коронавируса.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mobikk
2020-03-23 09:53:17
А как власти определят - из-за чего уволили. Напишут в трудовой любой бред и адью.
Козьма
2020-03-23 09:40:25
Для начала надо выявить всех заболевших , обеспечить им действенное лечение , решить проблему выдачи и оплаты больничных листов , находящимся на карантине и многое другое .
Гость
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