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Власти Петрозаводска предлагают совместно уничтожить всех крыс в городе

Новости. Общество
08:45, 11 Сентября 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

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В столице Карелии стартует масштабная кампания по дератизации, сообщили в мэрии.

С 15 по 30 сентября в карельской столице пройдет масштабная акция по дератизации, сообщили в администрации города. Принять участие в ней могут управляющие организации, товарищества собственников жилья и недвижимости, предприятия торговли, общепита, социальные и другие учреждения.

Дератизацию планируется провести на контейнерных площадках, расположенных во дворах и на территориях общего пользования, в подвалах жилых домов, детских садах, школах, а также на других объектах. Городские власти считают, что только совместные усилия организаций и горожан приведут к успеху в борьбе с грызунами.

Информацию о проведенных дератизационных мероприятиях - обработанной площади территорий (в кв.м.) с указанием количества объектов (многоквартирные дома, отдельно стоящие здания и т.д.) необходимо направить на электронную почту: ekaterina.mihaylova@petrozavodsk-mo.ru.

Администрация Петрозаводска призывает горожан выбрасывать твердые коммунальные отходы только в предназначенные для этого контейнеры. Запрещается складировать мусор возле площадок, на общественных территориях: в парках, скверах и лесополосе. Скопление отходов способствует увеличению популяции крыс.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
goo
2021-09-11 11:50:54
Про путешественников из партии в партию уже шутили? А, ну ладно.
Os
2021-09-11 11:49:56
Зоозащитники молчат, чем бездомная крыса хуже собаки?
Andrey+
2021-09-11 11:47:01
0 : 1.
Результаты матча Мирошник против Крыс.
Крысы вышли в финал!
лесоруб
2021-09-11 10:40:20
Я - за!! Предлагаю начать с Ленина, 2 и Ленина ,19 ...
Мышка
2021-09-11 09:48:10
Не поняла!? Что ,выборы отменяются, все на борьбу с крысами? Или как?
Вася
2021-09-11 10:16:33
Мышка, Крысы,они рядом,вокруг везде.
Кинокритик
2021-09-11 09:41:08
Не раскачивайте либеральную тусовку - крыс тошнит
Off
2021-09-11 10:48:53
Кинокритик/ Наташка -лдпрфобка. И лучший подруг грызунов :)
Вася
2021-09-11 10:24:12
Кинокритик, Наиболее дальновидные представители этой самой элиты такой сценарий прекрасно осознают, и он их по-настоящему пугает.
Leopol'd
2021-09-11 09:34:24
Праймериз мероприятия состоялись на днях, в городском суде, без допуска журналистов. Власти судят крысу...
Вася
2021-09-11 09:31:30
Люди, обладающие властью, привилегиями и деньгами простодушно хотят, чтобы эта их благодать никогда не кончалась и не могла быть поколеблена никакими выборами.
Вася
2021-09-11 09:28:51
только в результате естественных биологических процессов. Правда, не стоит забывать о достижениях современной медицины — эти процессы вполне можно и притормозить…
Вася
2021-09-11 09:18:16
То есть, читай, не в 2024 и не в 2036 году, а в результате естественного биологического процесса…
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