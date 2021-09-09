Власти Петрозаводска предлагают совместно уничтожить всех крыс в городе

В столице Карелии стартует масштабная кампания по дератизации, сообщили в мэрии.

С 15 по 30 сентября в карельской столице пройдет масштабная акция по дератизации, сообщили в администрации города. Принять участие в ней могут управляющие организации, товарищества собственников жилья и недвижимости, предприятия торговли, общепита, социальные и другие учреждения.



Дератизацию планируется провести на контейнерных площадках, расположенных во дворах и на территориях общего пользования, в подвалах жилых домов, детских садах, школах, а также на других объектах. Городские власти считают, что только совместные усилия организаций и горожан приведут к успеху в борьбе с грызунами.



Информацию о проведенных дератизационных мероприятиях - обработанной площади территорий (в кв.м.) с указанием количества объектов (многоквартирные дома, отдельно стоящие здания и т.д.) необходимо направить на электронную почту: ekaterina.mihaylova@petrozavodsk-mo.ru.



Администрация Петрозаводска призывает горожан выбрасывать твердые коммунальные отходы только в предназначенные для этого контейнеры. Запрещается складировать мусор возле площадок, на общественных территориях: в парках, скверах и лесополосе. Скопление отходов способствует увеличению популяции крыс.