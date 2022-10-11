Власти Петрозаводска встретятся с семьями мобилизованных

В мэрии Петрозаводска пройдет день единого приема для семей участников спецоперации.

В субботу, 29 октября, в мэрии Петрозаводска состоится день единого приема для близких и родных тех, кто отправился в зону спецоперации. Время приема с 11.00 до 15.00.



Предварительная запись ведется до 26 октября с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону: 8 (814-2) 71-35-55, сообщил в соцсети глава города Владимир Любарский.



«Друзья, в личку поступают вопросы от семей мобилизованных. Все возникшие ситуации стараемся с коллегами решать в приоритетном порядке — где-то помочь найти общий язык с работодателем, где-то связать с банком, где-то получить необходимые документы из военкомата. А порой просто пояснить, куда обращаться для решения того или иного вопроса», — написал Любарский.



По всем вопросам в рабочее время можно также обращаться в приемную: 71-33-05.