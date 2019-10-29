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Новости. Общество
18:00, 29 Октября 2019
фото: ©Сайт администрации Петрозаводска

Власти Петрозаводска вывезут гаражи с улицы Ригачина

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Владельцев гаражей на улице Ригачина информируют об их демонтаже, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 30 по 31 октября в период с 9.00 до 17.00 будет произведен демонтаж трех незаконно установленных гаражей на ул. Ригачина, в районе здания № 3.

Гаражи будут вывезены на земельный участок с кадастровым номером 10:01:0140175:49.

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Комментарии

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бюджет
2019-10-29 18:07:54
Как это повлияло на производительность труда, размер пенсии, увеличение рабочих мест и зарплат???
кир
2019-10-29 18:04:12
Сие мероприятие растянется на десятилетия. Это просто абсурд в цифровом веке.
Гость
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