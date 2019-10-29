Власти Петрозаводска вывезут гаражи с улицы Ригачина

Владельцев гаражей на улице Ригачина информируют об их демонтаже, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 30 по 31 октября в период с 9.00 до 17.00 будет произведен демонтаж трех незаконно установленных гаражей на ул. Ригачина, в районе здания № 3.

Гаражи будут вывезены на земельный участок с кадастровым номером 10:01:0140175:49.