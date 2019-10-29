Власти Петрозаводска вывезут гаражи с улицы Ригачина

Новости по теме
Загрузка...
Владельцев гаражей на улице Ригачина информируют об их демонтаже, сообщили в мэрии Петрозаводска.
С 30 по 31 октября в период с 9.00 до 17.00 будет произведен демонтаж трех незаконно установленных гаражей на ул. Ригачина, в районе здания № 3.
Гаражи будут вывезены на земельный участок с кадастровым номером 10:01:0140175:49.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.10.2019, 23:31
24.10.2019, 16:35
25.10.2019, 10:56
28.10.2019, 10:06
23.10.2019, 14:30
28.10.2019, 02:46
Аналитика
Сегодня 16:06
Капитал
МегаФон первым на российском рынке предложил абонентам новой тарифной линейки "Включайся!" прогрессивный кэшбэк за услуги связи.
28.10.2019 13:20
25.10.2019 10:56
Чтиво
28.10.2019 15:47
Без политики
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
28.10.2019 10:58
28.10.2019 02:46
25.10.2019 13:56
Медиа
28.10.2019 13:05
Опрос
Как вы относитесь к цирку с животными?
Комментарии