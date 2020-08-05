Власти закупят сувениры из карельской березы за 600 тысяч рублей на юбилей республики

В Карелии чиновники намерены закупить на столетие республики календари и подставки под мобильники, выполненные из дорогостоящего дерева.

На сайте госзакупок опубликована информация о поставке сувениров из карельской берёзы в рамках мероприятий, посвященных празднованию 100-летия образования республики Карелия. Максимальная цена контракта составляет более 656 тысяч рублей. Заказчиком является администрация главы Карелии. Деньги на сувениры будут выделены из бюджета республики.

Все подробности - на сайте "Вести Карелии".