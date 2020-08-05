890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске начали благоустраивать Рускеальский проезд
05.08.2020 18:40
Пригородные поезда в Карелии планируют заменить на рельсовые автобусы 4
05.08.2020 16:02
Петрозаводчанин оставил соседа без одежды, пока тот старался на благо жильцов
05.08.2020 16:25
В Карелии грибники нашли военный снаряд
05.08.2020 16:09
В Минприроды Карелии назвали причину массовой гибели рыб на одном из озер 1
05.08.2020 13:07
В Ленобласти 17-метровое судно "остановит" движение на "Коле"
05.08.2020 18:20

Власти закупят сувениры из карельской березы за 600 тысяч рублей на юбилей республики

Новости. Экономика
10:56, 06 Августа 2020
фото: Youtube.com / Информагентство Республика г.Петрозаводск
Загрузка...

В Карелии чиновники намерены закупить на столетие республики календари и подставки под мобильники, выполненные из дорогостоящего дерева.

На сайте госзакупок опубликована информация о поставке сувениров из карельской берёзы в рамках мероприятий, посвященных празднованию 100-летия образования республики Карелия. Максимальная цена контракта составляет более 656 тысяч рублей. Заказчиком является администрация главы Карелии. Деньги на сувениры будут выделены из бюджета республики.

Все подробности - на сайте "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-08-06 11:43:20
Похоже и в сентябре ,затянувшийся юбилей республики, отпраздновать не получится, ковид не позолит. А денежки тратятся на лево и на право.
Саныч
2020-08-06 11:38:19
Пир во время чумы. Какие вам сувениры?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
02.08.2020, 13:36
Молодой человек бросился под колеса авто в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

05.08.2020 16:14
Обществоведение
Затянувшееся дело 1
Дело молодого петрозаводчанина, которого избил мастер единоборств, спортсмен Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали уже несколько раз.
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 6
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 5
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 2
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»