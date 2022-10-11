Водителей, не пропускающих пешеходов, массово штрафуют в Карелии

Более 1,8 тысячи автомобилистов в Карелии с начала года привлекли к ответственности за то, что они не пропустили пешеходов.

С начала года в республике более 1,8 тысячи водителей оштрафовали за то, что они не предоставили преимущество пешеходам.



Так, в Кондопоге 27-летний водитель автомобиля ВАЗ не уступил дорогу пешеходу, который двигался по «зебре», сообщили в ГИБДД Карелии.



Напомним, что за такое правонарушение предусмотрен штраф в размере от полутора до 2,5 тысячи рублей.



Госавтоинспекция призывает водителей при подъезде к пешеходному переходу внимательно следить за дорожной обстановкой, заблаговременно снижать скорость и быть готовым к остановке автомобиля для того, чтобы пропустить пешехода.