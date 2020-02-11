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Водонаеву из-за призыва "не рожать рабов государству" вызвали в полицию

Новости. Общество
19:40, 11 Февраля 2020
фото: © instagram.com/alenavodonaeva
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На звезду "Дома-2" написали заявление в полицию из-за ее высказывания об абортах.

Бывшая участница реалити-шоу в конце декабря опубликовала пост, в котором призвала женщин не рожать детей, если они не могут их обеспечивать, пишет Cosmopolitan.

"К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и, если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать… В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло в большинстве своем", – высказалась Водонаева.

Она порекомендовала подписчицам "не рожать рабов этому государству", а получать образование и делать карьеру.

По информации издания Super, Алену Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы. Следователи собираются обсудить с Водонаевой ее публикацию об абортах и демографии, которую широко обсуждали в Сети, на телевидении и даже в Государственной думе. В нижней палате Алену вовсе предложили оштрафовать на 100 миллионов рублей по по закону об оскорблении общества.

Однако пока Алене грозит статья 282 – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", которая предполагает наказание от штрафа в 300 тысяч рублей вплоть до лишения свободы на шесть лет.

Адвокат Водонаевой Екатерина Гордон сообщила, что истец – некое физическое лицо, но его личность им пока не известна. 

"В данный момент идет проверка. С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу. Алена высказала свое мнение, которое разделило огромное количество людей. Я подозреваю, что есть некие оголтелые общественные организации, которые пытаются найти основание, чтобы испортить жизнь Алене Водонаевой. Эту статью часто пытаются применить в отношении высказываний людей, оппозиционно настроенных, но мы надеемся, что это не тот случай. Подробнее станет известно после дачи пояснений", – отметила адвокат.

 
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