Волочкова дала советы, как заниматься сексом

Анастасия Волочкова в своей авторской колонке рассказала о любви без секса и сексе без любви.

Балерина убеждена, что сексуальность является важной составляющей отношений между мужчиной и женщиной, пишет Teleprogramma.pro.

Любовь без секса, по мнению артистки, вполне допустима, но вот обратное – вещь совершенно бесполезная.

"Секс без эмоций – это, мне кажется, абсолютно пустое занятие и ничем не заполненное пространство. Интимная близость может скрепить или разрушить отношения мужчины и женщины", –заявила она.

Анастасия посоветовала женщинам меньше комплексовать в постели и быть собой. Во время интимной близости не стоит думать о том, насколько это прилично, нужно забыть про все, открывшись перед партнером полностью, считает Волочкова. При этом балерина убеждена, что отношения не могут строиться только лишь на чувственности. Важно, чтобы между мужчиной и женщиной была духовная связь и общие интересы.