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Впервые появились данные о масштабах спада в розничной торговле в Карелии из-за коронавируса

Новости. Экономика
11:14, 01 Июня 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Приостановка работы магазинов в Карелии в апреле привела резкому снижению розничной торговли, в основном, непродовольственными товарами, но карантин ударил и по продажам продуктов питания.

В каких сегментах упали продажи, говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Снижение реализации непродовольственных товаров коснулось всех товарных групп.  Практически полностью в апреле прекратились продажи мужской, женской и детской одежды – снижение на 93,8% по сравнению с мартом.

Несмотря на то, что продуктовые магазины не попали под ограничения, последствия эпидемии отразились и на этом направлении розничной торговли. Снижение продаж произошло по всем группам продуктов питания.

Продажи каких товаров упали больше всего, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-01 13:00:20
Да и пофиг.
Алексей
2020-06-01 12:55:38
пупкина и власти,это не волнует
новый
2020-06-01 11:29:02
Штаны сколько нынче стоят ? Хде продавец штанов ?
User
2020-06-01 14:44:03
новый, зачем тебе штаны? Наполеоны же на полном обеспечении. :)
zanoza
2020-06-01 11:57:40
новый, а тебе нужно срочно штанишки поменять :)
новый
2020-06-01 12:26:26
zanoza, в трусах по загородному дому хожу. От темы не уходи.
zanoza
2020-06-01 12:38:34
новый, вон оно как, у тебя штанишек попросту нет, приходится в своём загородном шалаше в трусишках мёрзнуть :)
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