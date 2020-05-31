Впервые появились данные о масштабах спада в розничной торговле в Карелии из-за коронавируса

Приостановка работы магазинов в Карелии в апреле привела резкому снижению розничной торговли, в основном, непродовольственными товарами, но карантин ударил и по продажам продуктов питания.

В каких сегментах упали продажи, говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Снижение реализации непродовольственных товаров коснулось всех товарных групп. Практически полностью в апреле прекратились продажи мужской, женской и детской одежды – снижение на 93,8% по сравнению с мартом.

Несмотря на то, что продуктовые магазины не попали под ограничения, последствия эпидемии отразились и на этом направлении розничной торговли. Снижение продаж произошло по всем группам продуктов питания.

Продажи каких товаров упали больше всего, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".