Впервые в этом году пройдет «Школа ледовых скульпторов»

В рамках Международного зимнего фестиваля «Гиперборея» состоится полноценный обучающий курс по основам ледовой скульптуры.

«Школа ледовых скульпторов» пройдет в Петрозаводске с 1 по 6 февраля. Для участие в отборочном этапе необходимо заполнить небольшую форму заявки на участие в мастер-классах по ледовой скульптуре», — сообщили в паблике Городской дом культуры Петрозаводска.





При этом огранизаторы предупредили, что есть возрастные рамки: в школу ледовых скульпторов набираются представители молодежи от 14 до 35 лет. Максимальное количество участников Школы — 45 человек. Для желающих предложено заполнить анкету.



Отбором участников займутся профессиональные скульпторы-наставники, которые и будут обучать ледовому мастерству.

Напомним , что прием заявок на участие в конкурсе снежных и ледовых скульптур в рамках «Гипербореи» продолжается.