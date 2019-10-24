Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам

Россияне часто не завтракают и заменяют утренний прием пищи чашкой кофе.

Насколько вредна такая привычка и что будет с организмом, если каждое утро пить кофе, рассказала гастроэнтеролог Мария Бадалян, пишет "Вечерняя Москва".

"Пить кофе натощак, растворимый, да еще и без завтрака – такой образ жизни, конечно, нехорошо скажется на желудочно-кишечном тракте, – сказала Мария Бадалян. – Дело в том, что каждое утро надо запускать желчный пузырь, и в этом могут помочь обычные бананы, мюсли или каша. А употребляя по утрам только кофе, человек должен быть уверен, что у него нет проблем с этим органом. Если же у человека желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж, такой "завтрак" никуда не годится".

Врач добавила, что опасность может крыться и в проблемах с нервной системой. Конечно, кофе придает ощущение тонуса и бодрости, но только не в случае с гипертониками.

"Напиток полезен людям с пониженным давлением, поскольку способен повышать его. Но вот если человек, наоборот, гипертоник и начинает утро с кофе, это очень плохо отразится на его здоровье. А ведь у нас многие даже не догадываются о наличии у себя этой проблемы: не измеряют давление и думают, что 140 на 90 – это нормально. Просто определить, что ты гипертоник без специальных приборов практически невозможно. И в итоге такой образ жизни способен привести к инфаркту или инсульту", – заключила Бадалян.