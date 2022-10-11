Все перекопают: массовая замена коммунальных сетей начнется в расширенном центре Петрозаводска

Предприятие «ПКС-Водоканал» в ближайшее время начнет масштабную реконструкцию коммунальных сетей в Октябрьском районе Петрозаводска — придется перекопать дороги и улицы.

О планах реконструкции рассказал мэр города Владимир Любарский.

По его словам, замена сетей необходима для будущей комплексной застройки Октябрьского района, в результате которой на месте многочисленных деревянных домов появятся кварталы многоэтажек.

«Прежде чем возводить дома, необходимо построить новые инженерные сети и модернизировать действующие. Без их реконструкции создание новых жилых комплексов невозможно. В Октябрьском районе — изношенная советская инфраструктура водоснабжения и водоотведения, бывает, что она не справляется и с нынешней нагрузкой, а с дополнительной — не справится точно. Поэтому предстоящие работы необходимы не только для будущих домов, но и для уже существующих. Проблемы с напором воды, засорами и протечками уйдут в прошлое», — написал Любарский на своей странице ВКонтакте.

По его словам, «ПКС-Водоканал» приступит к реконструкции «уже в ближайшее время».

«Процесс, прямо скажу, непростой: часть труб пролегает под проезжей частью, часть — под газонами. Но в любом случае после работ подрядчик должен будет восстановить всё благоустройство. Во время модернизации сетей неудобства могут возникнуть у автомобилистов и пешеходов. Прошу горожан отнестись к этому с пониманием: ведь все мы хотим, чтобы Петрозаводск развивался, становился комфортнее, уютнее и безопаснее», — добавил глава города.

По его словам, реконструкция коммунальных сетей должна завершиться до конца 2023 года, а расселение ветхих домов планируется с 2025 по 2029 год. В это же время в районе будет возводиться новое жилье.