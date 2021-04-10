Второе название улиц Петрозаводска будет написано на ливвиковском диалекте карельского языка - для кого?

Кому администрация Петрозаводска собирается адресовать уличные таблички с использованием ливвиковского диалекта карельского языка?

Осенью нынешнего года на улицах Петрозаводска начнут устанавливать новые адресные указатели на русском и карельском языках. Как пояснили в городской администрации, образцом для этих указателей послужили двуязычные уличные таблички, которые появились на петрозаводских домах в 50-е годы прошлого столетия. Правда, тогда русские названия городских улиц дублировались не на карельском, а на финском языке, который считался в Карелии фактически вторым государственным языком республики.

С начавшейся в 1990 году массовой репатриацией российских финнов в Финляндию Карелия стала стремительно терять свою двуязычную культуру, а карельский язык, не имевший долгое время собственной письменности, так и не смог занять опустевшую нишу финского. В 90-е и "нулевые" с петрозаводских улиц исчезли не только вывески на финском, но и многие двуязычные адресные указатели. Эти аккуратные синие таблички еще можно встретить на старых городских домах, и сегодня они выглядят на почерневших от времени бревенчатых стенах Перевалки, Зареки или Кукковки, как музейные экспонаты, рассказывающие о Карелии, которой не будет больше никогда.

Намерения властей Петрозаводска вернуть на ее улицы двуязычные адресные указатели можно было бы рассматривать как шаг к восстановлению исторического облика карельской столицы и ее городской идентичности. Однако выбор в качестве второго языка уличных табличек карельского, а точнее – его ливвиковского диалекта, выглядит с этой точки зрения, как минимум, странным.

В чем заключается странность такого решения властей, читайте в тексте Валерия Поташова.